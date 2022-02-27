Business class dilenci

İstanbul Havalimanı’na ‘business class’ bilet alarak girip turist kılığında dilencilik yapan Ümit K. adlı kişi son 6 ayda 5 kez gözaltına alındı. Ümit K.’nın üzerinden toplamda 32 bin lira çıktı
'Business class' uçak bileti alıp kontrol noktasından geçerek girdiği İstanbul Havalimanı'nda özellikle yabancı yolculardan dilenerek para toplayan Ümit K. (25) adlı kişi gözaltına alındı. Bileti içeri girdikten sonra iptal eden 'Binbir Surat' lakaplı Ümit K.'nın, havalimanında dikkat çekmemek için kimi zaman turist, kimi zaman ise görevli kılığında dolaştığı belirlendi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 6 ay içerisinde 5 kez yakalanıp gözaltına alınan Ümit K.'nın 147 farklı suçtan sabıka kaydı olduğu, Sivil Havacılık yetkililerince 'kara listedeki yolcular' kapsamına alındığı ve uçuşlardan süresiz yasaklandığı belirtildi. SABAH'ın ulaştığı kamera görüntülerinde, Ümit K. havalimanının birçok noktasında yolculardan para isterken veya kendisine yemek ısmarlatırken görülüyor.
Özellikle yabancı turistleri hedef seçen Ümit K.'nın kendisine turist imajı vermek için Barcelona ve Real Madrid gibi takımların formalarını giydiği, son işinde ise üzerinde "Jandarma" yazılı polar ve haki renkli askeri yelek olduğu belirlendi. "Hırsızlık" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı belirlenen Ümit K.'nın yakalandığı son operasyonda üzerinden 5 bin TL çıktığı kaydedildi. Ümit K.'nın üzerinde ele geçirilen para miktarının diğer operasyonlarla toplamda 32 bin lira olduğu ifade edildi.