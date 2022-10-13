Büşra öğretmen hayata tutundu

İstanbul Fatih'teki 29 Eylül evine giren hırsızın bıçaklı saldırısı sonucu boğazından yaralanan matematik öğretmeni Büşra Yalçın (29), yoğun bakımdan çıktı. Olayın ardından polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Aksaray'dan tramvaya bindiğini belirledi. Kimliği belirlenen 24 yaşındaki Fırat P. yakalandı. Fırat P. "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Yalçın yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah saatlerinde bir ses duyunca uyanıp odadan çıktım. Bir erkekle karşılaştım. Darp edip telefonumu ve paralarımı aldı. Telefonun şifresini istedi. Sonra bıçağı boğazıma sapladı. Kendimi dışarı atıp hastaneye ulaşmaya çalıştım. Gerisini hatırlamıyorum."