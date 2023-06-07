Büşra ölü bulunmuştu... Erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

Ataşehir'deki evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz ile ilgili emniyette yeni gelişme yaşandı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Patika Yol sokak No:8 'de meydana geldi. İddialara göre Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Ve bu tartışmanın ardından Serkan Ö. evden ayrıldı. Bir süre sonra erkek arkadaşını aradığı iddia edilen Yılmaz, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine Serkan Ö., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İçeri giren itfaiye ekipleri ve polis genç kadının doğalgaz borusunda asılı cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bunun üzerine Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.