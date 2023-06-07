Büşra ölü bulunmuştu... Erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

Ataşehir'deki evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz ile ilgili emniyette yeni gelişme yaşandı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Patika Yol sokak No:8 'de meydana geldi. İddialara göre Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Ve bu tartışmanın ardından Serkan Ö. evden ayrıldı. Bir süre sonra erkek arkadaşını aradığı iddia edilen Yılmaz, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine Serkan Ö., hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İçeri giren itfaiye ekipleri ve polis genç kadının doğalgaz borusunda asılı cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bunun üzerine Yılmaz'ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
"KOLUNU KIRMIŞTI"
Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım' dedi. Kendisini görüntülü aradığını söyleyen Serkan Ö., intihar edeceğini söyleyince, polis ve ambulansı aradığını iddia etti.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede, Çilem Büşra'nın boynunda telem izleri bulundu. Adli vakalarda, iple boğulma ya da intihar olaylarında boynundaki ortaya çıkan izlerin açılımına 'telem izi' deniliyor. Bu gelişmenin ardından Çilem Büşra Yılmaz bir kez daha gözaltına alındı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci kez gözaltına alınan Serkan Ö., işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.