Haberler Yaşam Haberleri Büşra’nın kahramanı var
Giriş Tarihi: 18.6.2023

Büşra’nın kahramanı var

Şaban Aydar, eşinin genç yaşta ölümünden sonra serebral palsi hastası kızı Büşra’ya hem annelik hem babalık yaptı

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Büşra’nın kahramanı var
Ankara'da yaşayan memur emeklisi Şaban Aydar, serebral palsili kızı Büşra Aydar'e eşinin genç yaşta vefatından bu yana hem annelik hem babalık yapıyor. Büşra'nın hastalığının bebekken kendisine bildirilmesiyle şok olduğunu, ona nasıl davranması gerektiğini bilemediğini söyleyen baba Aydar "Eşimle ben asla pes etmedik. Beraber kızımıza nasıl daha iyi bakarız diye hep mücadele ettik. Ben Büşra'yı fizyoterapiye götürmek için yıllarca gece çalıştım. Annesi vefat ettikten sonra her şeyiyle de ben ilgilendim. Bundan bir gün bile yorulmadım, usanmadım. Çünkü o benim en değerli varlığım" diye konuştu. Büşra'yla en gurur duyduğu anın hastalıktan dolayı bağdaş kuramadığı için aldığı pilates eğitimini başarıyla tamamladığı an olduğunu söyleyen baba Aydar "Her zaman kızımla vakit geçirmekten keyif aldım. O benim artık sadece kızım değil, o benim aynı zamanda arkadaşım" dedi. Her sabah kızının elini yüzünü yıkadığını, üstünü değiştirmesine yardım ettiğini anlatan baba Aydar, CİMER'de çalışan kızını işine bıraktığını, masasına kadar oturttuğunu söyledi. Baba Aydar "Sonra ben eve dönüp akşam yemeğini, temizliği falan yaparım. Öğle arasında tekrar Büşra'nın yanına gider, ona yemeğini yediririm. İş çıkışı gidip alırım ve birlikte yemeğimizi yer, sohbet ederiz. Biz kızımla çok güzel vakit geçiriyoruz. Her şey hakkında sohbet edebiliyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.



HER ZAMAN ARKAMDA DURDU
Büşra Aydar: Ben dünyaya bir kere daha gelsem yine aynı babanın, aynı annenin kızı olmak isterim. Beni hep sevgiyle el üstünde tutarak büyüttüler. Benim babam diğer babalar gibi hiçbir zaman benden utanmadı. Aksine hep arkamda durdu, hep gurur duydu. İlk şiir kitabımı da o çıkarttı. Böyle fedakâr bir babam olduğu için çok şanslıyım.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatör
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede
Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Büşra’nın kahramanı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA