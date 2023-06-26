Büşra’nın ölümüne ihmal soruşturması

Yargı camiası şok bir ölümle sarsıldı. Ankara'da 26. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayı 26 yaşındaki Büşra İpşiroğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ankara'ya stajını yapmak için gelen İpşiroğlu yaklaşık 1 ay önce özel bir kız yurduna yerleşti. Bu sırada rahatsızlanan İpşiroğlu, hemoroit şikâyeti ile hastaneye gitti. 21 Haziran'da ameliyata alınan İpşiroğlu, ertesi gün devam eden mide bulantısı ve kusma şikâyeti nedeniyle taburcu edilmedi. İpşiroğlu, entübe edilerek yoğun bakıma alındı.Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kalan genç kız, enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. İpşiroğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine hastaneye giden polis ekiplerine ifade veren baba Turan İpşiroğlu, kızının hemoroit haricinde başka bir rahatsızlığının olmadığı, ölümünden hastane personelinin sorumlu olduğunu söyledi. İpşiroğlu'nun ölümünde ihmal olup olmadığına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.