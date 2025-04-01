Büşra’nın ölümünü el svapları aydınlatacak

Aydın Nazilli'de Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, sevgilisi Özcan K.'nın (29) evine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Olay günü saat 08.00'da eve dönen Özcan K. polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. Evde yapılan incelemelerde Cin'in tabancayla göğsünden vurulduğu ve hayatını kaybettiği saptandı. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cin'in cenazesi otopsi işleminin ardından Gaziantep'e gönderildi. Cin'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği her iki kişinin de el svapları incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.