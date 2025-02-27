Büşra’ya beraat, polis Süleyman’a indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası!

Dehşet dolu olay, 31 Ocak 2024'te gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda yaşandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Büşra Karademir, eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'yi arayarak yardım istedi.

EKİP OTOSUYLA EVE BIRAKTI

4 çocuk annesi Büşra Karademir'i ifade sonrası ekip otosuyla evine bırakan polis memuru Süleyman Ay, genç kadının evine girerek tacizde bulundu. Kendisini köşeye sıkıştırıp, öpmeye çalışan polise direnen genç kadın, polisin kendi beylik silahıyla karnından vurdu. Yaralanan polis memuru tedavisi sonrası taburcu oldu.

POLİS SÜLEYMAN'IN 14 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olaydan sonra açığa alınan polis memuru Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi. Büşra Karademir hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AVUKAT ŞULE AK: 'SARKINTILIK DEĞİL CİNSEL SALDIRI SUÇU'

Savcı önceki duruşmadaki mütalaasındaki görüşünün aynı olduğunu ifade etti. Büşra Karademir'in avukatı Şule Ak, "Sanık Süleyman Ay tarafından yapılan eylem sarkıntılık düzeyini açmıştır. Delilleri değerlendirdiğimizde basit cinsel saldırı suçu sayılabilir" dedi.

EVE DİĞER POLİSLE BERABER GİRMELİYDİ

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşmada kararı çıktı. Kararda polis Süleyman Ay'ın Büşra Karademir'in evine mevzuat doğrultusunda gittiğini, tecrübeli polis memurunun yapması gerektiği gibi diğer görev yaptığı polis memuruyla

beraber gitmediği, öncesinde karakolda 'buraya güzel kadınlar gelmiyor' şeklinde sözler söylediği ifade edildi. Eylemin ceza kanunun 32/1 cinsel saldırı suçu kapsamında olduğu, eylemin karakolda başladığı ve evde devam ettiği ifade edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Süleyman Ay'ın cinsel saldırı suçundan 6 yıl hapis cezası, polis olması nedeniyle yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkartıldı. Ay'a ayrıca konut dokunulmazlığı ihlal suçundan 1 yıl 6 ay hapis verildi. Sanık Süleyman Ay hürriyeti yoksunsun kılma suçundan ise beraat etti.

BÜŞRA'YA BERAAT ÇIKTI

Büşra Karademir'in kendisine yönelik saldırından kurtulmak amacıyla polis Süleyman'a silahlı ateş ettiği belirtildi. 18 yıl hapis istemiyle yargılanan Büşra Karademir'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu meşru müdafaa kapsamında olduğu için beraat etti.