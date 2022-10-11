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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Büşra’yı işkence ederek öldürmüş

ABBAS ÇAKAR
Büşra’yı işkence ederek öldürmüş
Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın evinde vahşice öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızı öldüren Taner Yaylacı'nın (29), genç kıza işkence ettiği tespit edildi. Geçen cuma günü yangın çıkan bir evde, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kabataş'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç kızın cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve olayla ilgili genç kızın annesi Aylin Çetin'in eski erkek arkadaşı Taner Yaylacı tutuklanmıştı. Katil zanlısının ifadesi üzerine şoke eden detaylar ortaya çıktı. Yaylacı'nın, Aylin Çetin'in evini 2 gün boyunca takibe aldığı, olay sabahı yanına yanıcı madde, çamaşır ipi, koli bandı ve elektroşok cihazı ile geldiği ortaya çıktı. Yaylacı'nın okula gitmek üzere ayakkabılarını giyen genç kızı görerek yakaladığı, daha sonra eve götürüp elektroşok cihazıyla bayıltmaya çalıştığı, bayılmayınca bıçakla yaraladığı ve boğarak öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısının saçlarını kestiği genç kızın cesedinin üzerine yorgan örttükten sonra ateşe verdiği belirlendi.

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Büşra’yı işkence ederek öldürmüş
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