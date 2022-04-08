Bütçe 4 ayda açık verdi: ESHOT’a 100 milyonluk ek ödenek talebi!

ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 bütçesi 3 ay önce yürürlüğe girmesine rağmen daha şimdiden açık verdi. Kurum, içine düştüğü mali darboğazdan kurtulmak için İzmir Büyükşehir Belediyesinin kapısını çaldı. ESHOT Genel Müdürlüğü 100 milyon liralık ek ödenek talebinde bulundu. Şimdi tüm gözler pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis toplantısına çevrildi. Mecliste ihtisas komisyonlarına sevk edilecek önerge kabul görürse İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne 2022 yılı gelir bütçesine ilave olarak 100 milyon lira daha kaynak aktarmak zorunda kalacak.

BORÇLAR YÜZDE 400 ARTTI

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen y erel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer büyükşehir belediyesini 3 milyar lira borçla devraldı. Soyer7in kötü yönetimi nedeniyle geride kalan üç yılda borç miktarı yüzde 400 artarak 12 milyar lirayı aştı. Soyer'in kötü yönetiminden toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü de nasibini aldı.

ULAŞIMA YAPILAN ZAMLAR DA YETMEDİ

Toplu ulaşıma son üç ayda yüzde 80 civarında zam yapan Soyer son olarak toplu ulaşım ücretlerindeki artışı aylık ÜFE rakamlarına bağladı. Bunun sonucu olarak da yüzde 9.22 oranında mevcut zamlara ilave olarak nisan ayında İzmirliler ulaşım ücretlerine ilave zamla karşı karşıya kaldı.

3. AYDA 100 MİLYON AÇIK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğünü içine düştüğü mali krizden kurtarmaya biniş ücretlerine yapılan fahiş çam da kurtarmadı. ESHOT Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl kasım ayında belediye meclisinde oylanıp kabul edilen ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1 milyar 414 milyon liralık 2022 mali yılı bütçesinde yılın 4 ayında açık verdi. İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için Büyükşehir Belediyesinin kapısını çalan ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 mali yılı bütçesine ek olarak 100 milyon liralık ek kaynak talebinde bulundu

100 MİLYONLUK EK ÖDENEK TALEBİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan oturumuna gönderilen maddede 'ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Malzeme Giderleri tertibindeki ödeneğin bakım onarım malzemelerindeki fiyat artışları sebebi ile yılsonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği öne sürüldü. Şimdi tüm gözler önümüzdeki hafta toplanacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına çevrildi. Pazartesi günü toplanacak olan ilk oturumda önerge ihtisas komisyonlarına sevk edilecek. İlerleyen günlerde de komisyonlardan gelen rapor doğrultusunda mecliste oylanacak. Önerge kabul edilirse 1 milyar 414 milyon liralık bütçeye ilave olarak 100 milyon lira daha kaynak aktarılacak.