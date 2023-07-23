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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Butik otelde yangın: 2 ölü, 10 yaralı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Butik otelde yangın: 2 ölü, 10 yaralı
Antalya, Tarihi Kaleiçi'ndeki iki katlı butik otelde çıkan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad hayatını kaybetti. Aralarında Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
ÇEŞME'DE 6.5 SAATLİK KORKU: İzmir Çeşme'de Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi tarafından müdahale edildi. TOMA araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları 6.5 saat sürdü. Yangını çıkardığı iddiasıyla K.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dün Muğla, İstanbul Eyüpsultan, Adana ve Tokat'ta çıkan küçük çaplı orman yangınları söndürüldü.

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Butik otelde yangın: 2 ölü, 10 yaralı
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