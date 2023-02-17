Bütün ailesini depremde kaybetti! Kaybolan 13 yaşındaki kızını her yerde arıyor

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık olan iki depremde 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Bu illerden biri olan Gaziantep'in ilçelerinde de hasar büyük oldu. İslahiye ilçesinde birçok ev ilk ve ikinci depremde yerle bir olarak enkaza döndü. İslahiye'deki Karaca ailesi de yıkılan depremin enkazında kalarak yok oldu. Aileden bir tek baba Fatih Karaca kaldı. Aile, 13 yaşındaki İrem Karaca isimli kızlarının ne ölüsüne ne de dirisine rastlayabildi. Baba Karaca o gün gece çalıştığı için hayatta kalırken, enkazda annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti.

"HAYATTA TEK TUTAR DALIM KIZIM KALDI"

Baba Karaca, enkazdan kendi elleriyle bütün ailesinin cansız bedenlerine ulaştığını, ancak 13 yaşındaki kızına bir türlü ulaşamadığını belirterek, "Annemi, eşimi, 3 çocuğumu, kayınvalidemi toprağa verdim. Bir tek ben ve kızım kaldık. 13 yaşındaki kızımı hiçbir yerde bulamıyorum. Depremden hemen sonra kızımı görenler var. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri dolaştım, morgları dolaştım, ama kızım yok. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum. Eğer öldüyse bir mezarı olsun. Hayatta tek tutar dalım kızım kaldı. Bu deprem benim bütün ailemi aldı götürdü" diye gözyaşlarına boğuldu.

"ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM"

Baba Karaca, "Anne, hanım, kızım ya da oğlum diye ağlayamıyorum. En azından kızım bulunsun. Metanetimi her zaman korudum, ancak biri olursa yaşam kaynağım olur. Hepsinin bir anda hayatını kaybetmesi çok kötü oldu. O evden bir tek geriye ben kaldım. Milyonda bir ihtimal dahi olsa kızımın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

Baba Karaca, kızının İslahiye'de depremde sonra güvenlik kamerasına da yansıdığını öne sürdü. Görüntüdeki kişinin kızı olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Depremden sonra ise baba Karaca ile çocuklarının çektirdiği acı dolu fotoğraf kaldı. Fotoğrafta baba sağ, 13 yaşındaki kızı ise kayıp olurken, diğer çocukların hepsi hayatını kaybetti.