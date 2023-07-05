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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Bütün bahçeyi valiye çapalattı

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bütün bahçeyi valiye çapalattı
Elazığ depremindeki çalışkanlığı ve gösterdiği performansla Elazığ halkının kalbinde taht kuran Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bir program dönüşü Sakarya Akyazı'da karşılaştığı Ahmet amcanın bahçesini çapaladı. Hendek İlçesi'ndeki temasları sonrasında Akyazı Keremali Yaylası'ndan geçen Vali Kaldırım yol kenarında bahçesini çapa yapan Ahmet amcayı görünce aracını durdurdu.



Bir süre Ahmet amca ile sohbet eden Vali Kaldırım daha sonra eline aldığı çapayla bahçeyi çapalamaya başladı. Vali Kaldırım'ın güzel çapa yaptığını gören Ahmet amca, "Sayın Valim şuraya da bir çapa, buraya da bir çapa" derken bahçenin bir bölümünü Vali Kaldırım'a çapalattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Kaldırım ise, "Ahmet amcamız nerdeyse bütün bahçeyi bizi çapa ettirdi. Gönlü güzel bu asil insanların ürünleri bereketli, haneleri şen olsun inşallah" sözlerine yer verdi.

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Bütün bahçeyi valiye çapalattı
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