Sinop'un İnceburun mevkiine, nüfusu az olması nedeniyle yıllırdır su bağlanmadı. İnceburun'da yaşayan Makbule Çilesiz'in (59) 43 yıldır çektiği su hasreti, son yıllarda bölgenin turizm odağı haline gelmesiyle son buldu. Suya kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla anlatan Çilesiz, "1980'de evlendim, buraya gelin olarak geldim. Hiç su yoktu, Allah'a çok şükür şimdi her şeye kavuştum. Bütün dünya duysun, benim de suyum var. Kayalarda su birikirdi, tas ile kovaya doldurup hamur yoğurup çocuklarıma ekmek yapardım. Oyma kayalara yağmur suyu birikirdi, ben oradan tas ile su alıp çamaşırları yıkardım, ekmek pişirirdim. Şimdi ise suyum geldi. 43 yıllık hayalime beni kavuşturdular" diye konuştu. Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Fazla yerleşim olmadığı için şimdiye kadar su düşünülmemiş. Turizm yaygınlaşınca buradaki fenere ve bölgeye 11.5 kilometreden su getirdik. Çalışmalarda birçok engelle karşılaştık. Bu nedenle yaklaşık 2.5 yıl sürdü" dedi. İHA