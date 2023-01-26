Haberler Yaşam Haberleri ‘Bütün dünya duysun benim de suyum var’
Giriş Tarihi: 27.1.2023

‘Bütün dünya duysun benim de suyum var’

‘Bütün dünya duysun benim de suyum var’
Sinop'un İnceburun mevkiine, nüfusu az olması nedeniyle yıllırdır su bağlanmadı. İnceburun'da yaşayan Makbule Çilesiz'in (59) 43 yıldır çektiği su hasreti, son yıllarda bölgenin turizm odağı haline gelmesiyle son buldu. Suya kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla anlatan Çilesiz, "1980'de evlendim, buraya gelin olarak geldim. Hiç su yoktu, Allah'a çok şükür şimdi her şeye kavuştum. Bütün dünya duysun, benim de suyum var. Kayalarda su birikirdi, tas ile kovaya doldurup hamur yoğurup çocuklarıma ekmek yapardım. Oyma kayalara yağmur suyu birikirdi, ben oradan tas ile su alıp çamaşırları yıkardım, ekmek pişirirdim. Şimdi ise suyum geldi. 43 yıllık hayalime beni kavuşturdular" diye konuştu. Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, "Fazla yerleşim olmadığı için şimdiye kadar su düşünülmemiş. Turizm yaygınlaşınca buradaki fenere ve bölgeye 11.5 kilometreden su getirdik. Çalışmalarda birçok engelle karşılaştık. Bu nedenle yaklaşık 2.5 yıl sürdü" dedi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
Kars'ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu
Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı sonlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bütün dünya duysun benim de suyum var’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA