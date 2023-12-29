Genç kızlara ilham olmuştu

Aksaray'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın (20) babası Halil Uysal, "Onun ölümüyle ışığımız söndü. O aynı zamanda köyün de ışığıydı. Köyün kızlarına ilham olmuştu" dedi. Aksaray Üniversitesi Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Mine Nur Uysal (20), 3 Aralık'ta arkadaşı ile alışveriş sonrası yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Gencay Kavlak yönetimindeki (23) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Otomobili son anda fark eden arkadaşı İrem Koyuncu ise kurtuldu. Mine Nur'a çarptıktan sonra aracıyla 90 metre sürüklediği belirlenen Kavlak tutuklandı. Mine Nur'un Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde yaşayan babası Halil Uysal (50) SABAH'a konuştu. Kazadan dakikalar önce kızı ile telefonla konuştuğunu belirten acılı baba, "Mine Nur'a çarptıktan sonra 90 metre sürüklemiş.O sürücünün en ağır cezayı alması için çalışacağız. 3 çocuğum var. Mine Nur ortancaydı ve tek kızımdı. Çok çalışkan, başarılı ve idealist bir çocuktu. Onun öğretmen olacağı günleri hayal ederken toprağa koyduk. Onunla birlikte ailecek bizim de ışığımız söndü. O sadece bizim değil, Gökçebağ Köyü'nün de ışığıydı. Köyün kızlarına ilham olmuştu. Diğer kızlar da onu örnek alıp okumak istiyordu. Her gün mezarına gidip dua ediyoruz. Kızımı hayatının baharından öldürdü" dedi.