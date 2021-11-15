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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:52 Son Güncelleme: 15.11.2021 13:54

"Bütün Yemen halkı Erdoğan'a aşık"

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Bütün Yemen halkı Erdoğan’a aşık

Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Yemenli Muhsin Alshalali'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi göz dolduruyor. Alshalali, "Bütün Yemen halkı Erdoğan'a aşık" dedi.

Yemen'den Türkiye'ye gelen Muhsin Alshalali, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Fakültesin de eğitim görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerle hitap eden genç Muhsin, bütün Yemen halkının Erdoğan'a aşık olduğunu dile getirdi. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan İktisat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Muhsin Alshalali, "Türkiye çok güzel bir ülke. Eğitimi de çok başarılı. İnşallah burada eğitimimi tamamlayıp ülkeme döndüğüm zaman ülkemin Türkiye gibi olabilmesi için çok çalışacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını satın alıp okumaya başlayan Yemenli Muhsin, "İnşallah bizim ülkemizde de Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler çıkar" ifadesini kullandı.

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