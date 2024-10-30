BUÜ'de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından "50. Yıl Sergisi" açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları 50. Yıl Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide 7 öğretim elemanı sanatçının hat, tezhip, minyatür, ebru gibi geleneksel Türk sanat eserleri yer alıyor.

Serginin proje koordinatörlüğünü ve editörlüğünü BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı üstlenirken, küratörlüğünü ise BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ebru Karahan Dalbaş yürütüyor.

Serginin açılışında konuşan BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, serginin, BUÜ'nün 50'nci yıl dönümü kapsamında hazırlandığını söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın "En büyük öksüzlük, köksüzlüktür" sözünü hatırlatan Liman, "Bizi köklerimizle buluşturan, kültürel değerlerimizle buluşturan önemli sanat formlarından biri de geleneksel Türk sanatlarımız. Bugün tezhip, ebru, minyatür, hat ana sanat dalları üzerinden toplam 7 öğretim elemanımızın 35 eseriyle birlikteyiz." dedi.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ise yüzyıllar öncesinden gelen bir Türk kültürünün olduğunu ve bu kültürünün bütün dünyaya tanıtılmasını sağlayan çok önemli bir sanat alanına sahip olduğunu belirtti.

Öztahtalı, minyatür, çini ve hat sanatının bütün dünyada bilinen ve öğrenilen bir sanat alanına dönüştüğünü sözlerine ekledi.