Buybase’in kurucusu Salim Satır kimdir?

20 yılı aşkın süredir Kanada'da yaşayan Türk girişimci Dr. Salim Satır, görev yaptığı uluslararası işletmelerde ilişkileri geliştirme, profesyonel ağları büyütme ve iş operasyonlarını optimize etme alanlarındaki başarısıyla tanınıyor. Kanada, ABD ve Türkiye'deki çeşitli işletmelerin operasyonel süreçlerini yöneten Salim Satır, kripto para birimi ile Blockchain teknolojisine olan ilgisi nedeniyle bu alanda da başarılı projeler yürütmektedir.

KÜRESEL DİJİTAL EKOSİSTEM: BUYBASE

Salim Satır'ın en yeni girişimi Buybase, dünya çapında ses getirdi. Paydaşların hem fiziksel hem de dijital varlıkları etkili bir şekilde alıp satabilmesine, depolamasına ve yönetmesine olanak tanıyan şeffaf ve eşitlikçi bir küresel dijital ekosistem olan Buybase Salim Satır'a ait Kanada'daki Buybase Inc. ve ABD'deki SST Tek Inc.'in yanı sıra Türkiye'deki SST Teknoloji'nin öncülük ettiği ortak bir çalışma olarak geliştirildi.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK MARKALARI REPEATS VE MUSCLE CHEFF'İN DE KURUCUSU

Buybase'i tüm tedarik, lojistik, üretim ve tüketim zincirini kapsayan kesintisiz bir küresel etkileşim platformu hâline getirmeyi hedefleyen Salim Satır, Kanada'da ve ABD'de teknoloji şirketlerine çeşitli yatırımlar yaptı. Portföyünde ayrıca Türkiye'de üretilen Repeats ve Muscle Cheff gibi sağlıklı ve fonksiyonel gıda markaları da bulunan Salim Satır, farklı sektörlerde yatırım yapmayı sürdürüyor.

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