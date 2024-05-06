Büyü vurgununa tutuklama kararı

Münihli iş kadını Nurcan B.'yi büyü bozma bahanesiyle 5 milyon euro dolandıran Serkan Ö. ve eşi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Çiftin 7 yıl hapsi isteniyor.Münih Eyalet Mahkemesi, Nurcan B.'yi 5 milyon euro dolandırmakla yargılanan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle verdiği yakalama kararını, tutuklama kararına çevirdi. Serkan Ö.'nün avukatı Ömer Şahinci, kararı doğruladı ve "Benimle hala iletişim kurmadı" dedi. Nurcan B.'nin eşi Adil B. ise 35 yıllık bir aile şirketi olduklarını belirtip, Serkan Ö. ve eşi tarafından planlı şekilde dolandırıldıklarını anlattı. Adil B., "Türkiye'de de suç duyurusunda bulunacağız. Bunların başkalarına da zarar verdiğine eminim. İki kişi değil çeteler" dedi.