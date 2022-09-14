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Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:07

Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı öne sürülen  A.Y.G. (44), gözaltına alındı.

DHA
Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı öne sürülen A.Y.G. (44), gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y.G. adlı kişinin para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmanın ardından A.Y.G.'nin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 38 çeşitli ebat ve renklerde muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.

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Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
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