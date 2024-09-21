Büyük beceriksizlik

BODRUM'da su isale hattı patlamalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Yalıkavak Geriş Erdemli Mahallesi'nde bulunan su isale hattında patlama meydana geldi. Tonlarca çamurlu su, süpermarketi bastı. Müşteriler markette mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar akan suyun tazyiki ile kapanan kapıların açılmasının ardından tahliye edildi. Korku dolu anların yaşandığı olayda markette büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bölgeyi bir anda kaplayan tonlarca çamurlu su esnafa zor anlar yaşattı.