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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Büyük buluşma ölümsüzleşti

Polis Selim Yakar’ın deprem bölgesinden gelen 3 aylık bebeği ve eşi ile kavuşması afiş oldu. Unutulmaz kareyi Emniyet poster olarak bastı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Büyük buluşma ölümsüzleşti
Asrın felaketinde 50 binden fazla vatandaşımızla birlikte 214 mensubunu kaybeden Türk polis Teşkilatı, 178. kuruluş yıl dönümünü buruk kutladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı posterler arasında "Trafik polisinin Bebeğe Sarılma" anı karesi Türkiye'nin yüreğini ısıttı. O fotoğrafın hikâyesine SABAH ulaştı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selim Yakar'ın deprem bölgesinden gelen 3 aylık bebeği İpek ve eşi Amine'nin kavuşma anı olduğu ortaya çıktı. Polis memuru Yakar'ın ailesinin yanına gönderdiği eşi ve bebeği Malatya'da depreme yakalandı. İzin alıp ailesinin yanına gitmeyi planlayan Yakar, deprem haberiyle sarsıldı. Yakar; "Eşim aradı, deprem olduğunu, sokakta beklediklerini söyledi. Hava çok soğukmuş.



Kızımız da 3 aylık olduğundan üşümesin diye eve girdiler. Bu sefer ikinci büyük depreme yine evde yakalandılar. Ev ağır hasar aldı. Şükür onu da atlatıp dışarıya çıktılar. İşin ciddi olduğunu o zaman gördük. Elazığ depremini de yaşamıştık. Bir daha olmayacağını düşündük." dedi. Ailesinin yanına gitmek için iki kez yola çıkan Yakar; "Ailemi getirmek için arayışa girdim. 3 gün sonra Türk Hava Yolları'nın Elazığ üzerinden Antalya'ya depremzedelerin tahliyesi için sefer düzenlediğini gördüm. Kavuşma anını anlatan Yakar, "O gün görevliydim. Ailemi karşılamak için izin aldım. Antalya Havaalanı kalabalıktı. İnsanlar yakınlarını bekliyordu. Kapı açılır açılmaz kızımı kucağıma aldım. Sanki ilk gün doğumhaneden çıkıp kucağıma verdikleri güne döndüm. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Öpmeye, koklamaya doyamadım. Fotoğraf çekildiğinin bile farkında değilim. O anı anlatamam." ifadelerini kullandı.

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Büyük buluşma ölümsüzleşti
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