Haberler Yaşam Haberleri Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?
Giriş Tarihi: 23.7.2022 13:33

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

ATV ekranlarına 23 Temmuz Cumartesi akşamı Büyük Felaket filmi gelecek. 2016 yılı yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Aksiyon ve dram türlerinde olan filmin başrolünde Kate Hudson yer alıyor. Peki, Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler?

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Büyük Felaket filmi 23 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarında olacak. Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek olan yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekibin ölüm kalım savaşı verdiği hikayenin ele alındığı film aksiyon ve dram türlerinde olup yapım yılı ise 2016'dır. Peki; Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010'da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır. Film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Peter Berg

Tür : Aksiyon, Dram

Oyuncular : Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA