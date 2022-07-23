Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları: Büyük Felaket filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Petrol sondaj kulesi Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekip, 20 Nisan 2010'da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar, herkesi büyük bir şoka uğratır. Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır. Film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır.