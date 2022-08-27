Büyük Felaket filminin konusu nedir, IMDB puanı kaç? İşte Büyük Felaket filmi oyuncuları

Büyük Felaket filmi konusu ile heyecanlı bir maceraya izleyiciyi ortak ediyor. Popüler birçok ismin yer aldığı oyuncu kadrosu da ilgi çeken detaylar arasında. Büyük Felaket filmi oyuncuları arasında Mark Wahlberg ve Dylan O'Brien gibi isimler yer alıyor. Büyük Felaket filmi bugün ATV ekranlarında yayında! İşte, filme dair merak edilenler…
BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN KONUSU
Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.
İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.
Deepwater Horizon IMDB puanı 10 üzerinden 7.1 olarak değerlendirilmiş.