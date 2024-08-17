Büyük fethin 960. yıldönümü kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıldönümü törenle kutlandı. Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu. Kars Valisi Ziya Polat, programda yaptığı konuşmada, ağustos ayının Türklerin zafer ayı olduğunu söyledi. Ağustosta Türklerin bu topraklara imza attığını bildiren Polat, "Türkler bu topraklarda kalmak için ilelebet imza attı. Yine bir ağustos günü 16 Ağustos 1064, Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'daki ilk imzasını attığı gün. Büyük Selçuklu Devleti'mizin Anadolu'ya mühür vurduğu yer, Anadolu'yu Türk yurdu yapan, Malazgirt Zaferi'nin öncesindeki zaferimiz, ilk zaferimiz" diye konuştu.