‘Büyük ikramiye’ çetesi 850 bin euro vurgun yaptı

İstanbul, Yozgat, Çorum, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda birçok vatandaşı "Büyük ikramiye kazandınız" diyerek dolandıran ve toplamda 850 bin euro vurgun yapan çetenin 12 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Çete üyelerinin, özelikle seçtikleri yaşlı insanları arayarak kendilerini savcı, polis, asker, noter ve banka çalışanı olarak tanıttı, "Büyük ikramiye kazandınız, ikramiyeyi almanız için harç parası yatırmanız gerekiyor" diyerek toplamda 850 bin euro haksız kazanç sağladığı belirlendi