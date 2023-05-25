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Giriş Tarihi: 25.5.2023 10:34

“Büyük İkramiye” çetesi… 850 bin Euro vurgun yaptılar…

“Büyük ikramiye kazandınız” diyerek çok sayıda kişiyi dolandıran ve 850 bin Euro haksız kazanç sağlayan çete çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Büyük İkramiye” çetesi… 850 bin Euro vurgun yaptılar…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir dolandırıcılık şebekesini operasyonla çökertti. Özelikle yaşlı insanları hedef seçerek irtibat kuran; kendilerini savcı, polis, asker, noter ve banka çalışanı olarak tanıtan çete üyeleri ulaştıkları kişileri "Büyük ikramiye kazandınız" diyerek tuzağa düşürdü. "İkramiyeyi almanız için harç parası yatırmanız gerekiyor" diyen çete üyeleri çok sayıda kişiyi dolandırarak 850 bin Euro haksız kazanç sağladı. 12 çete üyesi; İstanbul, Yozgat, Çorum, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

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“Büyük İkramiye” çetesi… 850 bin Euro vurgun yaptılar…
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