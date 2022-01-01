Büyük ikramiye ile hayaller gerçek oluyor

Hayalleri süsleyen 120 milyon liralık büyük ikramiye ile İstanbul’da lüks 60 daire, Bodrum’da denize nazır 12 villa, özel jet filosu, 100 adet yat, 170 kilo altın almak mümkün
Milli Piyango bu yılbaşında toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıttı. Büyük ikramiye olan 120 milyon lirayı kazanma hayali kuran vatandaşlar dün bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Biletini alıp ekranları başına geçen vatandaşlar, büyük heyecanla çekiliş saatini bekledi. Biletine ikramiye isabet edenler büyük mutluluk yaşadı. İşte hayalleri süsleyen 120 milyon liralık büyük ikramiye ile yapılabilecekler listesi:
İSTANBUL'DA 60 DAİRE İstanbul'dan 2 milyon liralık 60 adet 3+1 daire alınabilir ve ortalama 5 bin liradan kiralanarak ayda 300 bin lira kira getirisi sağlanabilir. İstanbul'un lüks konut denildiğinde akla gelen lokasyonlarının başında gelen Bağdat Caddesi'nde ise 8 milyon liralık deniz gören 15 adet lüks daire alınabilir. 120 milyon lira ile turizmin gözde mekanlarından Bodrum'da denize nazır 12 villa ya da metrekaresi 7-8 bin liradan denize bakan 15 bin metrekare arazi almak da seçenekler arasında.
JET FİLOSU, 100 YAT
10 milyon liralık özel jetlerden 12 tane alınarak özel jet filosu kurabilir. 12 milyonluk ultra lüks 100 adet yat alınabilir. 'Yatla katla uğraşmayayım, nakit candır' diyen talihli ise; vadeli mevduatı tercih edebilir. Bu durumda 120 milyon lirayı mevcut yüzde 16'lık faiz oranıyla yatırdığında günlük 50 binden, aylık ise 1.5 milyondan fazla gelir sağlayabilir. 120 milyonluk büyük ikramiye ile 170 kilo altın, 92 bin adet çeyrek altın ya da 23 bin 500 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor. Risk konusunda daha cesur olanlar 210 adet Bitcoin de alabilir.