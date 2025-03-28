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Giriş Tarihi: 28.3.2025 18:39 Son Güncelleme: 28.3.2025 19:01

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği

Ramazan bayramı nedeniyle yurt genelinde hava ve karadan tatil seyahatleri arttı.  15 Temmuz Demokrasi Otogarında 9 günlük bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğu arttı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyük İstanbul Otogarı’nda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından okulların da ara tatil edilmesi ile birlikte tatil proğramları yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk yaşandı.

Ramazan bayramına saatler kala İstanbul'da yaşayanlar yurdun çeşitli bölgelerindeki ailelerini ve sevenlerini ziyaret etmek için yola çıktı. Karayolu ile yapılacak seyahatler nedeniyle de Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram hareketliliği
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