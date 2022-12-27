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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:55

Büyük Menderes’deki skandal görüntü tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde suyun rengi siyaha bürünmüştü. Skandal görüntü sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

DHA
Büyük Menderes’deki skandal görüntü tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü.



Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu.



Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını belirtildi. Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması nedeniyle siyaha dönen Büyük Menderes Nehri'ndeki skandal görüntü sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkiileri harekete geçerek nehirden numune aldı.



DSİ'DEN AÇIKLAMA

Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirtip, yakın zamanda nehirde yeniden temizleme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi.

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Büyük Menderes’deki skandal görüntü tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti
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