Büyük Menderes’deki skandal görüntü tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti





Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını belirtildi. Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.





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