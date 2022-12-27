Büyük Menderes’deki skandal görüntü tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü.
Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu.
Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını belirtildi. Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü! Bakanlık harekete geçti... | Video
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması nedeniyle siyaha dönen Büyük Menderes Nehri'ndeki skandal görüntü sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkiileri harekete geçerek nehirden numune aldı.
DSİ'DEN AÇIKLAMA
Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirtip, yakın zamanda nehirde yeniden temizleme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi.