Büyük Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Big Game - Büyük Oyun oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Büyük Oyun filmini izlemeye hazırlanan yabancı filmseverler; Büyük Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara ilişkin araştırma yapıyor. Filmle ilgili detayları merak eden izleyiciler, Big Game adıyla vizyona giren filmin türü, konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin incelemede bulunuyor. İşte Büyük Oyun oyuncuları, konusu ve yapım yılı!
BÜYÜK OYUN KONUSU
Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur VE başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.
BÜYÜK OYUN OYUNCULARI
Samuel L. Jackson
Onni Tommila
Ray Stevenson
Victor Garber
Mehmet Kurtulus
Ted Levine
Jorma Tommila
Risto Salmi
Felicity Huffman
Jim Broadbent
Rauno Juvonen
Jaymes Butler
Jason Steffan
Jean-Luc Julien
Erik Markus Schuetz
Moe Abbas
Adrian Can
Philipp Rafferty
Gabriel Raab
Peter Nitzsche
Lincoln Potwin
Murali Perumal
Ken Thomas
Jörg Witte
BÜYÜK OYUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çekimleri Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de gerçekleştirilen film, 2014 yılında vizyona girdi.