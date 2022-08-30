Büyük Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Big Game - Büyük Oyun oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Büyük Oyun filmini izlemeye hazırlanan yabancı filmseverler; Büyük Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorulara ilişkin araştırma yapıyor. Filmle ilgili detayları merak eden izleyiciler, Big Game adıyla vizyona giren filmin türü, konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin incelemede bulunuyor. İşte Büyük Oyun oyuncuları, konusu ve yapım yılı!

BÜYÜK OYUN KONUSU

Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur VE başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN OYUNCULARI

Samuel L. Jackson

Onni Tommila

Ray Stevenson

Victor Garber

Mehmet Kurtulus

Ted Levine

Jorma Tommila

Risto Salmi

Felicity Huffman

Jim Broadbent

Rauno Juvonen

Jaymes Butler

Jason Steffan

Jean-Luc Julien

Erik Markus Schuetz

Moe Abbas

Adrian Can

Philipp Rafferty

Gabriel Raab

Peter Nitzsche

Lincoln Potwin

Murali Perumal

Ken Thomas

Jörg Witte

BÜYÜK OYUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de gerçekleştirilen film, 2014 yılında vizyona girdi.