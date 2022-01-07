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Giriş Tarihi: 7.1.2022 12:03 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:25

Büyük rüşvet operasyonunda 30 şüpheli adliyede

DHA
Büyük rüşvet operasyonunda 30 şüpheli adliyede

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun'da 3 Ocak'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada, 3 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık yüphelisi gözaltına alındı.

Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip şehirlere sevk ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesi'ne sevk edildi.

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Büyük rüşvet operasyonunda 30 şüpheli adliyede
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