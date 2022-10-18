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Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:12 Son Güncelleme: 18.10.2022 15:23

Büyük suç örgütüne dev operasyon: 13 gözaltı

Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakcılığı yaparak büyük gelir elde eden suç şebekesi çökertildi.

Zeki ÖZKESKİN
Büyük suç örgütüne dev operasyon: 13 gözaltı

Bodrum Cumhuriyat Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği dev operasyon yaptı. Bodrum'da lüks yatlarla göçmen kaçakcılığı yaparak büyük gelir elde eden suç şebekesi çökertildi. Elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşayan ve bu paraları aklamaya çalışan şahısları takibe alan KOM ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon yaptı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri 4 ayrı ilde 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyona 105 polisin görev yaptığı bildirildi.

Yapılan takip neticesinde 56 göçmen şahsın kurtarıldığı bildirilirken, suçtan elde ettikleri paralarla satın aldıkları ve suçta kullandıkları tespit edilen 2 adet motoryat, 1 adet lüks araç ve 1 adet bota el konuldu.

Eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalarda 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin türk lirası, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve şuçta kullanılan dijital metaryaller ele geçirildi.

S.Ö, Ö.Z, B.Y, H.Y, F.D, K.C , A.A, F.G , S.T.Ö , R.T, A.Ç.T, S.Ş ve M.G isimli 13 şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Büyük suç örgütüne dev operasyon: 13 gözaltı
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