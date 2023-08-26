Büyük Taarruzun 101. Yıldönümü kutlamaları başladı

Bir dizi ziyaret ve Büyük Taarruzun 101. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocatepe'de düzenlenen törenlere katıldı. Kocatepe'de kendisini bekleyen bisikletçileri Türk Bayrağını öperek teslim ettikten sonra İzmir'e uğurlayan Yılmaz, daha sonra tören alanının yapıldığı yere geçti.

YENİ BİR ÇAĞ BAŞLAMIŞTIR

Yılmaz ardından Kocatepe'deki Atatürk anıtına Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı çelengini sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner konuşma yaptı. Tuğgeneral Yöner, Türk milletinin tarihinin şan ve şeref dolu olduğunu söyleyerek, geçmişte olduğu gibi yakın dönemde de milletin büyük kahramanlıklar gösterdiğine ifade etti. Tuğgeneral Yöner, "Büyük Türk milleti Metehan'dan, Alparslan'a, Fatih'ten, Atatürk'e kadar bağrından bir çok devlet adamı ve cihangir çıkarmıştır. Şan ve şeref dolu mazisinde Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açmış, İstanbul'u fetih ederek yeni bir çağ başlatmıştır" dedi.

YENİDEN TARİH YAZILDI

"Son iki asırda yaşadığı toprak kayıplarına 'dur' diyen Türk milleti Büyük Taarruz ile Anadolu'yu düşman çizmesinden temizleyip Kıbrıs Barış Harekatı ile büyük bir soykırıma engel olmuş ve adaya barış getirmiştir" diyen Yöner, "Milletimiz 15 Temmuz menfur darbe girişiminde destansı direnişi ile yeniden tarih yazıp, Güney bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Harekatları ile parlamış, aynı zamanda bölgede huzur ve istikrarı sağlayarak büyük bir insani felaketin yaşanmasını engellemiştir" diye konuştu.

İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner'in konuşmasının ardından bir subay tarafından Büyük Taarruz anlatıldıktan sonra Kocatepe'deki program sona erdi.

ŞEHİTLİĞE KARANFİL BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliğini ziyaret etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arsalan ve Mehmet Taytak ile protokol üyeleriyle birlikte şehitliğe karanfil bırakarak dua etti.