Haberler Yaşam Haberleri Büyük tatbikat öncesi öğrencilere afetlere karşı bilgilendirme yapıldı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:38

Büyük tatbikat öncesi öğrencilere afetlere karşı bilgilendirme yapıldı

İstanbul ve birçok ilde Cumartesi günü yapılacak büyük tatbikat öncesi öğrencilere afetlere karşı bilgilendirme yapıldı. Bakırköy'de bulunan Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi. Tatbikat sırasında Kızılay, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de alanda bulundu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Büyük tatbikat öncesi öğrencilere afetlere karşı bilgilendirme yapıldı

Ataköy'de bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine tatbikatla, afetler ve acil durumlara karşı eğitim verildi. Etkinlikte, AFAD, İtfaiye, Kızılay, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri araç ve ekipmanlarıyla alanda bulundu. Bakırköy İtfaiyesi ekiplerinin okul bahçesinde kurduğu özel platformlarla yangına müdahale eğitimi ile başlayan program, AFAD ekiplerinin deprem özelinde; genel afet ve acil durum bilgilendirmeleriyle devam etti.

Çocuklar, itfaiye ekiplerinin merdivenle tahliye gerçekleştirme ve yangına müdahale canlandırmalarını ilgiyle takip etti. Öğrenciler daha sonra öğretmenleriyle birlikte sınıflarından 2 dakika 3 saniye içerisinde tahliye gerçekleştirerek, bahçede "çök, kapan, tutun" hareketi yaptı. Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, AFAD, Kızılay ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte tatbikat ve eğitimleri takip etti. Etkinlik, resim yarışmasında ödül alan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar artacak?
EYT, asgari ücret zammı, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri açıkladı
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde gibi haber!
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
Altın fiyatları için Fed rüzgarı! İşte 2022'nin zirvesi: ABD enflasyon ile sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
90 bin taşerona kadro 11 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim girdi? 10 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Meclis'e geliyor: 2022 Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
TOKİ Van kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı: İlk Evim Sosyal Konut projesi 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları isim listesi 2022 nasıl öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük tatbikat öncesi öğrencilere afetlere karşı bilgilendirme yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA