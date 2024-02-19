Büyük vefa

Adıyaman Belediyesi'nin 35 çalışanı, Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hayatını kaybeden personelin yerine hem ailelerin geçiminin sağlanması hem de manevi destek amacıyla vefat edenlerin çocuklarının işe alınmasını istedi. İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işe alınanlar hep geçimlerini sağlıyor hem de belediyeye çalışırken hayatlarını kaybeden yakınlarının acılarını unutmaya çalışıyor. İşe alınan Duygu Aslan "2 çocuk annesiyim.Depremde anne ve babamı kaybettim. Kız kardeşimin ayağı kesildi. Annemin yerine beni belediyede işe aldılar. Kardeşlerimle birlikte hayata tutunmaya çalışıyoruz. Burada işe girmem manevi olarak da bana çok faydalı oldu" dedi. Sevgi Karataş ise "Depremde 3 çocuğumu, annemi, kız kardeşlerimi ve çok yakınımı kaybettim. Aile binamız yerle bir oldu. Kayınvalidemle birlikte yaşıyorum. Evden çıkmak, çalışmak iyi geldi. Başkanımız sağ olsun, yardımcı oluyor" diye konuştu.