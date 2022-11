Büyükada Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Büyükada’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Prens Adalarından en büyüğü olan Büyükada gezilecek yerler ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Gitmeyi planlayanlar, Yücetepe ve Manastır Tepesi ile ünlü Büyükada'da gezilecek yerler arasında neler var diye düşünür. Her yerde faytonlara rastlamanın mümkün olduğu Büyükada'ya kışın gidilir mi sorusuna yanıt arayan çok sayıda insan bulunur. Tarihi mekanları, plajları, ormanları, restoranları, ibadethaneleri ile görenleri hayran bırakan Büyükada 1 günde gezilir mi? Büyükada nasıl bir yer?

Büyükada'da Gezilecek Yerler Neler?

Büyükada, yılın her mevsiminde ziyaret edilmeye uygun olan bir yerdir. Fakat, yaz veya ilkbahar aylarında gitmek çok daha iyi olabilir. Her mevsim kendine has bir güzelliği olan Büyükada'da, restoran ve yapılacak aktivite sayısı İstanbul'a göre doğal olarak daha sınırlıdır. Adayı baştan aşağıya gezip görmek için 1-2 gün yeterlidir. Kedi ve köpek sayısının fazlalığı, adayı hayvanseverler için ideal bir yer kılar. Fakat, atlı faytonların hala kullanılıyor olması, biraz can sıkıcı bir durumdur. Ulaşım aracı olarak tercih edilmemesi, hayvanlara yapılan eziyeti bir nebze olsun engellemeye destek olabilir.

Her ne kadar yaz ve kış fark etmeksizin ziyaret edilse bile, sıcak havalarda gezip görmek çok daha keyiflidir. İstanbul'daki herhangi bir ilçeye kıyasla çok daha küçük bir ada olduğunu unutmamak gerekir. Prens Adaları arasında en büyüğü olmasına rağmen, nüfusu sadece 7.499 kişidir. Söz konusu 9 adaya bu ismin verilmesinin nedeni ise Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) zamanında kraliyet soylularının ve prenslerin sürgün için bu adalara gönderilmiş olmalarıdır. Adada kesinlikle görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Adalar Müzesi

Büyükada Rum Yetimhanesi

Aya Yorgi Kilisesi

Aya Yorgi Tepesi

Reşat Nuri Güntekin Evi

Adakule

Sedef Adası Plajı

Troçki'nin Evi

Anadolu Kulübü

Kamino Yelken Kulübü

Hamidiye Camii

Çankaya Caddesi

Büyükada'da Neler Yapılır?

Bu güzel adada, bir gün boyunca yapılabilecek bazı aktiviteler vardır. Adada yürüyüş yapmaya imkan tanıyan çok sayıda doğal alan vardır. Kıyı şeridini baştan sona gezmek için bir bisiklet kiralanabilir ya da seyahat için elektrikli minibüsler tercih edilebilir. Kendi aracınız ile bir gezinti yapmanız mümkün değildir. Çünkü, Adalar Belediyesi tarafından motorlu taşıt kullanımı yasaklanmıştır. Yaya olarak gezmek isteyenlerin, şehir merkezinde bulunan tarihi binaların ve konakların görüntüsü karşısında etkilenmeleri oldukça doğaldır.

Çok sayıda tarihi ve neoklasik mimari örneği ibadethaneye sahip olması, bu adayı özellikle Hristiyanlar için önemli kılar. 9 Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Aya Yorgi, birçok kişi tarafından ziyaret edilir. Adada aynı zamanda, Latin ve Ermeni kiliseleri de bulunur. Adalar Müzesi arşivinde, Büyükada ve diğerlerinin tarihini öğrenmenizi sağlayan pek çok belge ve fotoğraf vardır. Yaz aylarında güneş, deniz ve kumun tadını çıkarmak için Sedef Plajı idealdir. Troçki Evi ve Reşat Nuri Güntekin Evi, bu kişilerin hayatı hakkında bilgi edinmeyi isteyenler muhteşem bir ziyaret noktasıdır. Sporcular için ideal lokasyonlardan biri ise Kamino Yelken Kulübü'dür. Yelkenliler ile denize açılmak isteyen sporcular için ilgi çekicidir.