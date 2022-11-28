Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular!

İstanbul Polisi; Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. M.K. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda saksılar içerisinde 15 kök Hint Keneviri, bir kilo 652 gram Esrar maddesi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 12 adet aydınlatma aparatı, üç çadır, beş havalandırma motoru, sekiz alüminyum havalandırma borusu, bir uyuşturucu madde öğütücüsü, bir pervane, 32 bitki besin ilacı ve toprağın ısı ve nemini ölçmeye yarayan iki cihaz ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.