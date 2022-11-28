Haberler Yaşam Haberleri Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:40

Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular!

İstanbul Büyükada’da uyuşturucu madde yetiştirilen bir adreste 15 kök Hint Keneviri ve bir kilo 652 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular!

İstanbul Polisi; Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. M.K. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda saksılar içerisinde 15 kök Hint Keneviri, bir kilo 652 gram Esrar maddesi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 12 adet aydınlatma aparatı, üç çadır, beş havalandırma motoru, sekiz alüminyum havalandırma borusu, bir uyuşturucu madde öğütücüsü, bir pervane, 32 bitki besin ilacı ve toprağın ısı ve nemini ölçmeye yarayan iki cihaz ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Görme engelli hafız Ravzanur ziyareti SABAH'a anlattı: ‘Tayyip dedeme kendi ellerimle kek ve çay yaptım’
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA