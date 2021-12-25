Haberler Yaşam Haberleri Büyükada’ya dadanan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 13:32 Son Güncelleme: 25.12.2021 14:16

Büyükada’ya dadanan hırsızlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Büyükada’ya dadanan hırsızlar yakalandı

İstanbul Büyükada’da bir gecede 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar 30 şişe farklı boyutlarda alkol ve 50 karton sigara İle 350 lirayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri yabancı uyruklu 3 hırsızı gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükada'da geçtiğimiz günlerde bir gece içerisinde 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar iş yerlerindeki alkol şişelerini ve 50 karton sigara çalıp kaçtı.

Büyükada’ya dadanan İranlı hırsızlar yakalandı | Video

İhbar üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler çalışma başlattı yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden eşgalleri belirlenen şüphelileri yakalamak İçin İstanbul geneli emniyet birimlerine bilgi verildi.

Çalışmaların devamında 3 şüpheli şahsın Gaziosmanpaşa meydanda bir tantunicide oldukları tespit edildi. İranlı 3 hırsız gözaltına alındı. Çalınan malzemelerle birlikte yakalanan 3 hırsız R. N. , A. G. Ve A. M. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Son dakika | Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza kesildi...
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Ne gereği vardı Sedef Hanım, bir sürü de masraf etmişsiniz?
Kemiklerine işlemiş
Fatih sondaj gemisinden bir güzel haber daha: Ve başladı!
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
Yunanistan'dan 'tarihi' manipülasyon: Devlet desteğiyle yaptılar
Sorduk, kötü kişi olduk
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükada’ya dadanan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA