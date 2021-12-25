Büyükada’ya dadanan hırsızlar yakalandı

Büyükada'da geçtiğimiz günlerde bir gece içerisinde 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar iş yerlerindeki alkol şişelerini ve 50 karton sigara çalıp kaçtı.
Büyükada’ya dadanan İranlı hırsızlar yakalandı | Video
İhbar üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler çalışma başlattı yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden eşgalleri belirlenen şüphelileri yakalamak İçin İstanbul geneli emniyet birimlerine bilgi verildi.
Çalışmaların devamında 3 şüpheli şahsın Gaziosmanpaşa meydanda bir tantunicide oldukları tespit edildi. İranlı 3 hırsız gözaltına alındı. Çalınan malzemelerle birlikte yakalanan 3 hırsız R. N. , A. G. Ve A. M. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.