Büyükakın: "Depremin yükünü birlikte omuzladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, depremin Türkiye'ye büyük bir hayat dersi verdiğini ifade ederek, "O gün bize öyle büyük bir hayat dersi oldu ki, Kocaeli olarak her gün tekrar aynı felaketi yaşayabiliriz bilinciyle hareket eder olduk. Kentsel yapılanma konusuna büyük bir titizlikle yaklaştık. Bir şehri yeniden inşa etme sürecinde risk faktörlerini de göz önünde bulundurarak hareket ettik. Dirençli şehir hedefimize, kentsel dönüşüm planlamaları ile ulaştık" dedi.

"DEPREMİN YÜKÜNÜ BİRLİKTE OMUZLADIK"

Başkan Büyükakın, Kocaeli halkının kenetlenerek depremin fiziksel, ruhsal ve sosyolojik yükünü birlikte omuzladığını vurgulayarak, "Acımız kadar büyük bir gerçek var ki, o da kenetlenerek depremin fiziksel, ruhsal ve sosyolojik yükünü nasıl birlikte omuzladığımızı tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

"ADIM ADIM İLERLEDİK"

Depremin kentte derin izler bıraktığını belirten Büyükakın, "Depremin üzerimizde bıraktığı korku ve kaygı psikolojisini silmek adına sosyo-kültürel hayatımıza da canlılık getirdik. Depremi unutturmadan ama insanımızı da bu psikolojinin altında bırakmadan adım adım ilerledik. Ve şehrin yenilenen siluetine, 'Mutlu Şehir' adını verdik" dedi.

"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ"

Depremde kaybedilenlerin acısının hala taze olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Bugün de aynı acıyı iliklerimize kadar yaşıyoruz. Kayıplarımızın acısı ilk günkü gibi tezahür ediyor, bizi derinden etkiliyor. Bu acıyla yaşamayı öğrendiğimiz gibi, bir ve beraberken tüm zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi de unutmamamız gerektiğini belirtmek istiyorum.Bu düşüncelerle bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisiyle depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, bir kez daha yakınlarına ve tüm depremzede kardeşlerime sabırlar ve sağlıklı bir ömür diliyorum."