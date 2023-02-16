Büyükakın: Raziye teyzemizin duası bize de bu millete de yeter

BAŞKAN ELİNİ ÖPTÜ, BOYNUNA SARILDI

Raziye teyzenin çadırdaki yatağının başına oturan ve onun gözlerinden dökülen yaşları gören Başkan Büyükakın'da çok duygulandı. Raziye teyzenin ellerinden öpen ve sevgiyle boynuna sarılan Başkan Büyükakın, ''Teyzeciğim senin bir duan bize de bu millete de yeter. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Neye ihtiyacın varsa biz buradayız. Artık Hatay'da, Defne'de bizim memleketimiz. Burayı Kocaeli'den ayrı görmüyoruz. Senin de, bu büyük afette evleri yıkılan ya da hasarlı olduğu için giremeyen tüm kardeşlerimizin de yanındayız, hizmetindeyiz'' karşılığını verdi.