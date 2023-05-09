Büyükakın: TOGG ile ancak gurur duyulur

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG ile Kocaeli genelindeki programlarına giden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Osmangazi Köprüsü'nden TOGG ile geçerken, "Şu anda üzerinden geçtiğimiz Osmangazi Köprüsü ve TOGG iki muhteşem eser. Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı sayısız eserden sadece iki tanesi. Her biri birbirinden özel. Her biri Türkiye'ye adanmış eserler. Yeni Türkiye Yüzyılının sembol eserleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çocuğu olarak, bir vatansever olarak bunlarla bu eserlerle yani TOGG ile ancak gurur duyulur" dedi.

"YENİ YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILI OLACAK"

TOGG ile seyahat ederken duygularını aktarmaya devam eden Başkan Büyükakın, "Tüm Türkiye için bir gurur vesilesi. Bütün vatan evlatlarının bunlara sevinmesi, bunlarla gurur duyması beklenir. Köprüler ihtişamıyla, TOGG konforuyla ve güvenliğiyle yeni Türkiye Yüzyılını sembolize eden eserler. Bu inanç olduğu müddetçe, bu adanmışlık olduğu müddetçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği olduğu müddetçe, milletimizin kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duruşuyla birlikte biz çılgın türkler daha çok şeyler başaracağız. Ve inşallah yeni yüzyıl Türkiye'nin yeni yüzyılı olacak" şeklinde konuştu.

"İMKÂNSIZ DENİLEN ŞEYLERİ MÜMKÜN HALE GETİRDİ, BAŞARDI"

Büyükakın, ''Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak'' vurgusunun ardından şunları da söyledi: "Buna tüm yüreğimizle inanıyoruz. Kalben inanıyoruz. Milletimizle birlikte inanıyoruz. Bu millet inandığı zaman, doğru liderlerle yol yürüdüğü zaman çok başarılara imza attı. Başarılamaz, imkânsız denilen şeyleri mümkün hale getirdi, başardı. Biz bu millete inanıyoruz. Bu milletin bağımsızlık ruhuna, kararlılığına, barışa, kardeşliğe, adalete dair duruşuna, mazlumlara yaklaşımına hep şahit olduk. Hep böyle düşündük. Çok aziz bir milletimiz var. Yeter ki önündeki engeller kaldırılsın. Dış güçlerin, karanlık odakların kurduğu tezgâhları bozabilecek, buna vizyonu yeten, farkında olan, buna kapasitesi olan kadroları olsun, liderleri olsun. O zaman bu millet çok başarılı hizmetlere, başarılı ürünlere, üretimlere, başarılı işlere tek tek imza atmayı bilecek."

"BİZ YAPAMAYIZ, BİZ BECEREMEYİZ, BİZ KİMİZ ALGISI YIKILSIN"

"Özellikle kırılma dönemlerinde daha net görülür" diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Her şey bitti. Türkler tarihe karıştı dendiği anda ayağında çarığı, sırtında elbisesi olmadan bu vatanı yeniden ayakları üzerine kaldıran şehitlerimizi, ceddimizi hatırladığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Büyük imkânsızlıklara rağmen tarihin çeşitli dönemlerinde bu milleti yoktan var eden atalarımızın yaptıklarını biliyoruz. Yine bizim evlatlarımızın ruhunda bu güzellikler bulunduğu müddetçe, bu ruh devam ettiği müddetçe bu milletin evlatları yine başarmaya devam edecek. Yeter ki öğrenilmiş çaresizlik, biz yapamayız, biz beceremeyiz, biz kimiz algısı yıkılsın. Özgüven gelsin. Eğer bu başarılırsa bu milleti kimse durduramaz. Buna tarih şahittir. Gelecek de şahit olacaktır. Bunun destansı tarihi yeniden yazılacaktır. Bunlar ütopya değil. Ham hayal değil. Bunlar bizim tarihimizin gerçekleri. Bunlar bugünün gerçekleri" diye konuştu.

"GABAR'DA 1 MİLYAR VARİLLİK PETROL BULUNDU"

"Yıllarca bu topraklarda uluslararası şirketler petrol aradılar, gaz aradılar bulamadılar" hatırlatmasını da yapan Başkan Büyükakın, "Yok dediler. Kuyuların üzerini kapattılar, gittiler. Bizi kendilerine mahkûm etmek, muhtaç etmek için Amerikan yardımları vesaire çeşit çeşit şeyler ile bizleri avuttular. Ama bu milletin evlatları neden olmasın diye aramaya başladıklarında yine en son müjdesini aldık. Gabar'da 1 milyar varillik petrol bulundu. 70 milyar dolarlık bir rezerv bulundu. Demek ki aranınca bulunuyormuş. Demek ki yabancılara esir olmadığımızda. Tam bağımsız Türkiye yolunda kararlı adımlarla ilerlediğimizde demek ki yapılabiliyormuş. Şu anda TOGG'a biniyoruz. Yıllarca yapılamaz dendi. Devrim otomobillerini nasıl imha edildiğini burada en doğru kelime imha, dışarıda buna müsaade etmek istemeyenler, kendi ürettikleri araçları bize satmak isteyenler, siz ancak montaj yaparsınız, montaj sanayi sizin neyinize yetmiyor diyenler bu milletin cesaretini kırmak için çeşitli oyunlar oynadılar. Oyunlarda da başarılı oldular açıkçası" dedi.

"İMAN VARSA İMKÂN VARDIR DİYE DEFALARCA GÖSTERDİK"

Başkan Büyükakın, "Bu milletin kararlı evlatları, kararlı liderleri tarih boyunca geldi. Zaman geldi onları astılar, zaman geldi onları milletin gözünden düşüren başka hilelere başvurdular. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Bu bin yıldır tekrar ediyor. Milletinize inandığınızda, kendinize inandığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. İman varsa imkân vardır. Biz bunu son 20 yılda, ondan önceki yıllarda, daha öncesinde iman varsa imkân vardır diye defalarca gösterdik. Şimdi de göstermeye devam edeceğiz. TOGG gerçekten Türkiye'nin gururudur. Türk mühendisinin, Türk emekçisinin istediğinde neler yapabileceğinin göstergesidir. Biz bu araçları yabancılardan almak zorunda değiliz. Bunun en güzel göstergesidir. Biz bunu niye yapalım, dışarıdan alalım. Oradan almak daha hesaplı gibi analizlerle yıllarca bu milleti kandırdılar. Yıllarca bu milletin cesaretini kırdılar. Ama bunu kendimiz yaptığımızda, bunun beraberinde gelişen ilave ekonomileri, ağ ekonomisini, beraberinde gelen kümelenmeyi analizlere hiç dahil etmeden sadece otomobili burada üretmenin o anki maliyetini bakarak, yurt dışından almanın o anki maliyetine bakarak o hesap doğru hesap değil demeyi tercih ettiler" vurgusunu yaptı.

"BAŞIMIZI KALDIRMAYALIM DEDİĞİNİZDE SİZE VERİLENLE YETİNİRSİNİZ"

"Ama bu araç üretilirken yedek parçası ile diğer aksamlarıyla ilgili başka bir sektör de gelişecek" hatırlatmasını dile getiren Başkan Büyükakın, "Çok sayıda sektör buradan kazanç sağlayacak. İstihdam imkanları artacak. Yine böyle bir endüstriyi ayakta tutmak için gerekli olan mühendislik alanları, malzemeler, başka endüstrilerin teşvik edilmesini oralarda yatırım yapılmasını rasyonel hale getirecek. Onlara da vesile olacak. Dolayısıyla bunların gerçek analizlerini önümüzdeki süreçte görmüş olacağız. Sadece otomobili üretmek ve yurtdışından almayı birbiriyle kıyaslarsanız arkasındaki ilave ekonomilerin hesabını yapmazsanız. O zaman niye üretelim dışarıdan alalım ya da onlar bize müsaade ettiği müddetçe montajını Türkiye'de yapalım. Montaj sanayi sizin neyinize yetmiyor desinler ve biz de bunu kabul edelim. Biz yapamayız diyelim. Boynumuzu büküp duralım. Başımızı kaldırmayalım dediğinizde size verilenle yetinirsiniz. Size biçilen rolle yetinirsiniz. Ama bizim milletimizin evlatları, mühendisleri, işçileri, yöneticileri dünyanın pek çok yerinde başarılı işlere imza atabiliyorlar. Uluslararası şirketlerde başarılı görevler ifa ediyorlar. Mühendislik yapıyorlar, tasarımcılık yapıyorlar. Dünyanın dört bir yanında iş yapmayı beceriyorlar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YENİ BİR SEGMENTE ULAŞTI"

Başkanı Büyükakın açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Kocaeli'ndeki sanayiden örnek verecek olursak, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan inanılmaz firmalarımız var. Otomobil firmalarına yedek parça üreten firmalarımız var. Bunlar yapılabiliyor da kendi otomobilimizi niye yapamıyoruz diye sorduğunuzda başka bir yere geliyorsunuz. "Niye yapamayalım? Onlar yapıyor, bizim onlardan ne eksiğimiz var?" dediğinizde işte o zaman sınıf atlanıyor. Biz de yaparız dediğinizde başka bir yere varmış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Böyle yol yürümek lazım. Ve kararlı bir şekilde yol yürümeye devam edip başarırız demek lazım. Başarıya inanmak lazım. Böyle yapıldığında sayısız eserlerle bunların karşılığını alıyoruz. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 80 yılda yapılan hizmetlerin eksikleri tamamlandı. Böylelikle Türkiye yeni bir segmente ulaştı. Bakın şimdi önümüzde başka bir ülke tarafından üretilen bir araba var. Bu araba TOGG, ondan çok daha güzel. Tasarım açısından da güzel performans açısından da güzel. TOGG'u, fiyat ve performansı ile başka markalarla kıyasladığınızda bambaşka bir yere geliyor. Bunun alt sektörlere yaratacağı çarpan etkisi yine bambaşka bir yere Türkiye'yi götürecek. Orta gelir tuzağı dediğimiz kişi başına 10 bin dolarlar mertebesine sıkışan ekonomiyi bambaşka bir yere taşıyacak. Bunu önümüzdeki süreçlerde daha da iyi göreceğiz."

"İSTİKBALDE EN GÜÇLÜ SEDA TÜRKİYE'NİN SEDASI OLACAKTIR İNŞALLAH"

"Bir işletme kurarsınız o işletmenin ilk anda tutulması zaman alır" diyen Başkan Büyükakın, TOGG ile seyahatindeki açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "Başlamak zordur. Uçağın kalkması da zordur. Uçak en riskli anını kalkış anında yaşar. Ama kalkıktan sonra çok daha büyük ivmelere ulaşır. Dolayısıyla bu aşamada olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Tam bir kalkış aşamasında Türkiye. Kalkış aşamasında uçak karşıdan gelen rüzgarın gücüyle mücadele eder ve onu kullanarak havalanır. Şu anda da en sert rüzgarlarla karşı karşıya kalmış vaziyetteyiz. Gecenin en karanlık anı aslında aydınlığın en yakın olduğu andır. Sancının en fazla olduğu an doğumun en yaklaştığı andır. Türkiye'nin böyle bir anda olduğunu böyle bir bayramın arifesinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bin yıllık tarihimize baktığımızda, gelecek bin yıla baktığımızda dünyanın siyasi, ekonomik, jeopolitik dengelerine baktığımızda enerji alanında yapılan yatırımlarla, TOGG'la, köprülerle, duble yollarla, tren yollarıyla, tünellerle Türkiye'nin yüzyıllık hayallerinin gerçek olmaya başladığını bir bir görüyoruz. Bunun arkasında güçlü bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, milletimizin onun liderliği arkasında aslanlar gibi duruşu var. Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselişi devam edecek. TOGG, Türkiye'nin yeni yüzyılının müjdecisidir bana göre. Yeni yüzyılda Türklerin neler yapabileceğini, inanmış milletimizin, bu milletin inanmış evlatlarının, bu milletin kararlı vizyoner lideriyle birlikte daha neler yapabileceğinin çok güzel bir sembolüdür TOGG. Allah'ın izniyle biz daha çok şeyler başaracağız. Bu sadece bir başlangıç. Daha yeni başlıyoruz ve istikbalde en güçlü seda Türkiye'nin sedası olacaktır inşallah."