Büyükakın’dan 198 milyonluk ihale iddialarına sert yanıt: İftira atmaktan utanmıyorlar

AK Parti İzmit İlçe Kongresinde konuşan e Türkiye'nin gündeminin hızla değiştiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları söyledi: "Her gün yalan söylüyorlar. Gündem hızlı değiştiği için yalanları unutuluyor. Yalanlarını ifşa edeceğim. Ama asla utanmazlar. Yeni yalanlar söylerler. İnsan olan, küçücük vicdan taşıyan bir insan utanır, mahcup olur. Yalan bunların dillerine yuva yapmış. Varlık sebepleri yalan. Genel başkanları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarını ikna edici bulmuş. O ikna olmuşsa sıkıntı yok."

"MANSUR YAVAŞ'A KUMPAS KURDULAR"

Büyükakın, Özel'in açıklamalarını bir "operasyon" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:"Bunlar birbirlerine operasyon çekmeye başladılar. Koltuklarını korumak için endişeliler. Kendi medyalarında Mansur Yavaş, Esenyurt'taki toplantıya gitmediği için kumpas kurdular. Olay gerçek ama kendisi araştırma yapıyor. Belediyede yapılan bir konsere inceleme başlatmış. Kendi belediyesinde yapılan bir konser için yapıyor bunu. Bir belediye başkanı 69 milyon ve 71 milyon biri olmak üzere iki konserden bahsediliyor."

İSPATLASINLAR İSTİFA EDERİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir konsere 198 milyon harcadığı iddialarını reddeden Büyükakın, iddiaları ispat edemeyenlerin itibarını sorguladı:

"Bizim belediyemiz bir konsere 198 milyon harcamış diyorlar. Bunu ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsiz, namussuzdur. Ben aynı gün istifa ederim. Ben onlardan bunu ispatlayamazlar aynısını beklemiyorum. Onlar bunu yapmaz. Onlar koltuğa bağlı yaşarlar. Biz koltuktan kalksak da sokakta gezeriz. Başkanlarımız bakın sokakta geziyorlar."

MAAŞLI TROLLER

Özel'e çağrıda bulunarak, iddiaların arkasında duran medya organlarını da hedef aldı: "Sayın Özgür Özel, senin bunu ispatlamazsan istifa etmeyeceğini biliyorum. Sana yalan söyletenleri ifşa et. Yoksa tetikçiliğin genel merkezi Halk TV mi yaptı bunu. Ben asla geri adım atmıyorum. Söylediğim yerde duruyorum. Belge olarak bir şeyler açıkladıklarını söylüyorlar. Bu AK Partili belediyelerin organizasyonlarıymış. Bu 198 milyon dedikleri ve belge olarak gösterdikleri kağıt bu. Böyle olunca millet delilleri var. Maaşlı trolleri hemen bunu yayıyor."

YALANINIZ İFŞA OLDU

198 milyonluk ihalenin konser değil, gençlik hizmetleri için yapıldığını yineleyen Büyükakın, şunları ekledi:"Bu ihale konser ihalesi değil. Zaten ihaleyi de Antikkapı almış. Yani bizim şirketimiz almış. Bizim 16 bilgi evimiz, 12 gençlik merkezi, 98 spor okulu, gençlik kampları merkezimiz için yapılan hizmet alımı. 140 bin gencimiz bu hizmetlerden yararlandı. Bu 198 milyon lira gençlerimize verildi. EKAP'tan verdikleri de bu numara. Şimdi ne yapacaklar. Yalanınız ifşa oldu. Daha önce de yalanlarınız çıktı. Yarından sonra başka iftiralarla ortaya çıkacaklar."

YALAN SÖYLEMEYİN

Son olarak, bu tür iftiraların devam edeceğini belirten Büyükakın, Özel'e istifa çağrısı yaparken şu sözlerle tepki gösterdi: "Sayın Özel, senden istifa beklemiyorum. Ama yalan söylemeyin. Sürekli en borçlu belediyesi diye Kocaeli Büyükşehir'i lanse ettiler. Ama sizler bunların yalanlarını sokaklarda anlatın. Bunlar şimdi bu yalana bir cevap veremeyecekler. Attığınız her iftirada sizi ifşa edeceğim. Halep ordaysa arşın burada. Her saldırıda mahcup olacaksınız ama utanmayacaksınız. Allah sizi ıslah etsin" dedi.