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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:20

Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları kimler?

Büyükbaba ile Savaş filmi 29 Temmuz 2022 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Tom J. Astle ve Matt Ember tarafından yazılan ve Tim Hill tarafından yönetilen film Amerikan filmidir. Aile ve komedi türünde olan filmde büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter’in coşkusu anlatılıyor. Peki; Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları kimler?

Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları kimler?

Büyükbaba ile Savaş filmi TRT 1 ekranlarına gelecek. Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Peki; Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları kimler?

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ KONUSU

Büyükbabasının yanlarına taşınacağı için heyecanlı olan Peter'ın bu coşkusu, dedesinin gelip odasına yerleşmesi ile biter. Korkunç çatı katına taşınmak zorunda kalan Peter, dedesini sevmektedir ama odasını da geri istemektedir. Bu durumdan tek çıkar yol dedesine karşı bir savaş açmaktır. Arkadaşlarının da yardımı ve çeşitli planlarla odasını geri almaya çalışan Peter'ın bilmediği şey ise dedesinin göründüğünden daha zorlu olduğu ve onun da bazı planlarının olduğudur.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları arasında Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Büyükbaba ile Savaş filmi konusu nedir? Büyükbaba ile Savaş filmi oyuncuları kimler?
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