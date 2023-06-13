Büyükbaş hayvana eziyet edenler adliyede

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurulmasının görüntüsü ortaya çıkmasının ardından işten el çektirilen M.A.T. ve İ.G., sorgularının ardından, "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, önceki gün Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİLER

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler, polis tarafından "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.