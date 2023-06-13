Haberler Yaşam Haberleri Büyükbaş hayvana eziyet edenler adliyede
Giriş Tarihi: 13.6.2023 14:27 Son Güncelleme: 13.6.2023 14:32

Büyükbaş hayvana eziyet edenler adliyede

Adana’da Et ve Süt Kurumu’na bağlı kombinada büyükbaş hayvanı bayılmak için başına defalarca sopayla vurduğu iddiasıyla görevlerinde el çektirilen 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Büyükbaş hayvana eziyet edenler adliyede

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurulmasının görüntüsü ortaya çıkmasının ardından işten el çektirilen M.A.T. ve İ.G., sorgularının ardından, "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, önceki gün Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİLER

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler, polis tarafından "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
CHP'li isimden yıllar sonra gelen 'kurultay' itirafı! Muharrem İnce'ye böyle operasyon çekilmiş
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon: İmamın duasını bağırarak bölünce...
19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
AK Partilileri de ikiye böldü
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Köylü seçmen' ifadelerine sert tepki: Kılıçdaroğlu özür dilemeli!
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükbaş hayvana eziyet edenler adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA