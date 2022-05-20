Büyükçavuşlu’da 54 kaçak yapı yıkıldı

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında tarım arazileri ve hazine arazilerine yapıldığı tespit edilen yapıların yıkım işlemi devam ediyor.Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İBB Zabıta Ekipleri ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmalar neticesinde Büyükçavuşlu Mahallesi'nde maliye ve tarım arazilerinin üzerine kaçak yapıldığı tespit edilen 54 adet yapının yıkım işlemi belediye ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar, alınan güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.