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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Büyükçavuşlu’da 54 kaçak yapı yıkıldı

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Büyükçavuşlu’da 54 kaçak yapı yıkıldı

Silivri’nin Büyükçavuşlu Mahallesi’nde hazine ve tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 54 adet yapı yıkıldı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kaçak yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında tarım arazileri ve hazine arazilerine yapıldığı tespit edilen yapıların yıkım işlemi devam ediyor.



JANDARMA DA DESTEK VERDİ
Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İBB Zabıta Ekipleri ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmalar neticesinde Büyükçavuşlu Mahallesi'nde maliye ve tarım arazilerinin üzerine kaçak yapıldığı tespit edilen 54 adet yapının yıkım işlemi belediye ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.



KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar, alınan güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade ederek hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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Büyükçavuşlu’da 54 kaçak yapı yıkıldı
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