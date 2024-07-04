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Giriş Tarihi: 4.7.2024 14:20 Son Güncelleme: 4.7.2024 15:09

Büyükçekmece adliyesinde devir teslim töreni

Büyükçekmece Adliyesinde kararnamenin ardından devir teslim töreni gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem görevi Başsavcı Mehmet Aydın’a teslim etti.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Büyükçekmece adliyesinde devir teslim töreni

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 13 Haziran 2024'te yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesiyle Büyükçekmece başsavcısı Mustafa Çiğdem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı vekilliğine atanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı vekili Mehmet Aydın ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilmişti.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Devir teslim töreninde Başsavcı Mustafa Çiğdem, Başsavcı Mehmet Aydın'ı kapıda çiçeklerle karşıladı. Devir teslim törenine hakim, savcı ve adliye personellerinin katıldı.

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Büyükçekmece adliyesinde devir teslim töreni
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