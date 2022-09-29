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Giriş Tarihi: 29.9.2022 13:54

Büyükçekmece adliyesine müjde: Tek çatı altında toplanacak

Birden fazla binasıyla hizmet veren Büyükçekmece Adliyesi, tek bir çatı altında toplanmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanlığınca adliyenin yer tahsisi sorunu kesin olarak çözüme kavuştu ve binanın yapımı için ihale aşamasına gelindi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Büyükçekmece adliyesine müjde: Tek çatı altında toplanacak

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi yeni binasına kavuşuyor. İstanbul Büyükçekmece'deki 3 farklı hizmet binasıyla 2 milyonu aşkın nüfusa hitap eden adliye binaları, tek bir çatı altında toplanıyor. Farklı yerlerde dağınık halde ve yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar nihayet çözüme kavuşuyor.

Adalet Bakanlığı Büyükçekmece Adliyesinin tek bir çatı altında toplanması için yer tahsisi sorunu çözüme kavuşturdu. Bakanlık tarafından tahsis edilen araziye yapılacak olan binanın, Beylikdüzü metrobüs durağına yürüme mesafesinde olması ise vatandaşlar açısından büyük kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

Yer tahsisi sorununun kesin olarak çözüşmesi ile artık binanın yapımı için ihale aşamasına gelindiği edinilen bilgiler arasında…

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Büyükçekmece adliyesine müjde: Tek çatı altında toplanacak
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