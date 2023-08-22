Büyükçekmece Baraj Gölü çöle döndü

İSKİ ortalama baraj doluluk oranının yüzde 31,87 olduğu İstanbul'da, diğer barajların su seviyeleri ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23, Terkos Barajı yüzde 18, Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12, Sazlıdere Barajı yüzde 16. Havaların sıcak geçmesi ve yağmurun yağmaması ile birlikte kuraklık derecesinin artıp su sıkıntısının yaşanabileceği kaydedildi.

TARİHİ HATTIN UZANTISI DA BAKIMSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Karadeniz kıyısına uzanan ve bir kısmı Büyükçekmece'de gün yüzüne çıkan tarihi hatla ilgili uyarıda bulunan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, "Çakmak Hattı önemli hatlardan biri. Türkiye'nin savunması için yapılmış ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Maraşal Fevzi Çakmak tarafından Fransa'nın Majino Hattı'ndan esinlenerek yapılan bir hat. Büyükçekmece ilçesinden başlıyor ve Karadeniz'e kadar yaklaşık 50 kilometrelik uzunlukta bir hat. Bu hat şu anda atıl durumda. Birçok yerde ahır olarak, samanlık olarak, hayvanların barınağı olarak kullanılıyor. Maalesef sahip çıkılmıyor, tarihi bir eser" ifadelerini kullandı.