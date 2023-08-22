Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece Baraj Gölü çöle döndü
Giriş Tarihi: 22.8.2023 16:18 Son Güncelleme: 22.8.2023 16:23

Büyükçekmece Baraj Gölü çöle döndü

İklim değişikliği, aşırı sıcaklık ve kuraklık, barajları da vurdu. 7 ay önce su seviyesi 33.47 olarak ölçülen Büyükçekmece Baraj Gölünde su seviyesi yüzde 12'ye düştü. Neredeyse tamamen kuruyan ve çöle dönen gölde tarihi hattın bir bölümünü de otlar sardı.Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarından bazısı da yeşil otlarla kaplandı ve neredeyse görülmez hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Büyükçekmece Baraj Gölü çöle döndü

İSKİ ortalama baraj doluluk oranının yüzde 31,87 olduğu İstanbul'da, diğer barajların su seviyeleri ise şöyle: Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23, Terkos Barajı yüzde 18, Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12, Sazlıdere Barajı yüzde 16. Havaların sıcak geçmesi ve yağmurun yağmaması ile birlikte kuraklık derecesinin artıp su sıkıntısının yaşanabileceği kaydedildi.

TARİHİ HATTIN UZANTISI DA BAKIMSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Karadeniz kıyısına uzanan ve bir kısmı Büyükçekmece'de gün yüzüne çıkan tarihi hatla ilgili uyarıda bulunan Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, "Çakmak Hattı önemli hatlardan biri. Türkiye'nin savunması için yapılmış ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Maraşal Fevzi Çakmak tarafından Fransa'nın Majino Hattı'ndan esinlenerek yapılan bir hat. Büyükçekmece ilçesinden başlıyor ve Karadeniz'e kadar yaklaşık 50 kilometrelik uzunlukta bir hat. Bu hat şu anda atıl durumda. Birçok yerde ahır olarak, samanlık olarak, hayvanların barınağı olarak kullanılıyor. Maalesef sahip çıkılmıyor, tarihi bir eser" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri devreye aldık
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
Kafayı onlara mı takalım?
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Son dakika: Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece Baraj Gölü çöle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA