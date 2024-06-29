Büyükçekmece ve Silivri’de korkutan anız yangını

Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinin kesişim noktasında bulunan otluk alanda dün saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı.Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, yangına müdahale karadan da sürdü. Bir barakanın kül olduğu yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangına müdahale eden bazı itfaiye personelleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde ambulanslarda müdahale edildi. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, "Yangın 50 ila 100 dönüm arasında kuru otların bulunduğu alanda etkili oldu. Ekinlerde bir kayıp yok" dedi.