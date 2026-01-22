Büyükçekmece’de acı kaza: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 4 çocuk babası kurtarılamadı

Acı olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Altıntaş'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Altıntaş hastaneye kaldırıldı. Ali Altıntaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
'CANIMIZDAN CAN GİTTİ'
Kardeşi Hamza Altıntaş, "Kumburgaz civarında olay oluyor. Kardeşimi Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar, orada vefat ediyor. Zaten araç çok süratli vurmuş. Kardeşim benim can damarım, her şeyim. Arkamdaki güvendiğim dağımdı, dayanağımdı. Evliydi, dört çocuk babasıydı. 45 yaşlarında. Canımızdan can gitti" ifadelerini kullandı.