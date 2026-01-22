Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de acı kaza: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı! 4 çocuk babası kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 22.01.2026 16:47

Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Ali Altıntaş'a otomobil çarptı. Dört çocuk babası Altıntaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Acı olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Altıntaş'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Altıntaş hastaneye kaldırıldı. Ali Altıntaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'CANIMIZDAN CAN GİTTİ'

Kardeşi Hamza Altıntaş, "Kumburgaz civarında olay oluyor. Kardeşimi Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar, orada vefat ediyor. Zaten araç çok süratli vurmuş. Kardeşim benim can damarım, her şeyim. Arkamdaki güvendiğim dağımdı, dayanağımdı. Evliydi, dört çocuk babasıydı. 45 yaşlarında. Canımızdan can gitti" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

İnceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Ali Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Altıntaş, Haraççı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Haraççı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

